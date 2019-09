Sfida in trasferta per il Napoli che questo pomeriggio farà visita al Lecce al Via del Mare. Gara importante per i partenopei dopo il successo in Champions League contro il Liverpool. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Napoli, trappola Lecce, esame di maturità dopo la sbornia Liverpool".