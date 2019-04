Il Mattino in prima: "Perché i tifosi del Napoli sono depressi"

“Perché i tifosi del Napoli sono depressi”. Il Mattino, in prima pagina, analizza il momento della squadra azzurra: “A Napoli rivoglio Sarri, a Londra rivolgono Ancelotti”. Il quotidiano partenopeo mette in evidenza la distanza tra la scorsa stagione, quando a questo punto il Napoli aveva battuto la Juve e poteva sognare, e questa, in cui davvero Insigne & Co non hanno più nulla da chiedere a sé stessi.