Il Mattino in taglio alto: "Il male oscuro di Maradona"

© foto di Imago/Image Sport

Nei gironi scorsi in Argentina s'è ipotizzata una malattia per Diego Armando Maradona. Qualcuno ha scritto di Alzheimer, scatenando l'ira dell'ex campione del Napoli, che sui social ha smentito con un video, prendendosela con i giornalisti. La notizia trova spazio sulla prima pagina de Il Mattino, che in taglio alto titola: "Il male oscuro di Maradona: 'Non sto morendo'".