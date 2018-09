Il Mattino in vista di Napoli-Fiorentina: "Stangata in curva. Biglietti a 35€"

Parlando del Napoli, il quotidiano Il Mattino si concentra sulla prossima sfida contro la Fiorentina ed in particolare sui prezzi decisi dalla società per il San Paolo: "Stangata in curva. Biglietti a 35 euro", si legge all'interno delle pagine sportive. Il club ha confermato gli stessi prezzi della gara col Milan, scatenando la rabbia degli ultrà che hanno appeso uno striscione fuori dallo stadio: "Vogliamo il settore popolare".