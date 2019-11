© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino torna sull'infortunio al gomito riportato da Lorenzo Insigne: "Abbassa il gomito". Il Napoli parte per l'Inghilterra senza il suo capitano che dopo l'ottimismo di sabato sera e della giornata di domenica, ieri mattina ha dovuto dare definitivamente forfait per il riacutizzarsi del dolore al gomito. E allora niente Liverpool, per la gioia di Klopp che solitamente se lo vede sempre esultare sotto il naso. Lorenzo ad Anfield non ci sarà e resta a Napoli con l'obiettivo di lavorare ancora da solo e farsi trovare pronto dall'allenatore in vista della gara di domenica pomeriggio al San Paolo contro il Bologna.