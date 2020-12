Il Mattino: "Insigne al top, Fabian che flop. Osimhen grande scommessa"

A fine anno è tempo di pagelloni da parte dei quotidiani ed Il Mattino si concentra sul Napoli, titolando in prima pagina: "Insigne al top, Fabian che flop. Osimhen grande scommessa". Dopo la Coppa Italia conquistata all'Olimpico il Napoli è ripartito nella nuova stagione non senza problemi, ma trascinato da un Insigne al top della forma. Chi sta deludendo le aspettative è Fabian Ruiz, difficilmente decisivo finora, mentre restano tante le attese per Osimhen, pagato ben 50 milioni di euro e fermato nel momento in cui stava ingranando da un lungo infortunio.