Il Mattino: "Insigne e il Napoli, futuro blindato"

Sulle pagine de Il Mattino di oggi, si dà grande spazio a Lorenzo Insigne, protagonista con la maglia della Nazionale. Dopo aver ritrovato il ruolo di esterno e i sorrisi in campo internazionale, adesso l'obiettivo è di tornare protagonista con il Napoli. Insigne vorrebbe infatti rilanciarsi tornando a giocare sull'esterno anche con il suo club, grazie al cambio tattico cui sta pensando Ancelotti. Con l'arrivo di un trequartista (che potrebbe essere James Rodriguez), Insigne verrebbe infatti dirottato a sinistra, soluzione a lui più congeniale - anche se, inevitabilmente, aumenteranno anche i suoi compiti difensivi.

James Rodriguez, il Real Madrid fissa il prezzo - Sul quotidiano si parla anche di calciomercato, con l'obiettivo del Napoli James Rodriguez che potrebbe lasciare il Real Madrid per una cifra pari a 55 milioni: questo il prezzo fissato dai Blancos per il colombiano. Intanto c'è da riscattare Ospina, mentre il PSG ha fatto un passo indietro per il messicano Lozano, lasciando via libera al Napoli. De Laurentiis può tentare l'affondo con il PSV: gli olandesi chiedono 40 milioni di euro.