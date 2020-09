Il Mattino: "Insigne è out, cambia il Napoli"

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull'infortunio patito da Lorenzo Insigne, che lo terrà ai box per almeno un mese, titolando: "Insigne è out, cambia il Napoli". Lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro: un mese di stop per Insigne che salterà certamente Juventus e Atalanta in campionato, la prima partita della fase a gironi di Europa League, e in mezzo la doppia sfida di Nations League dell'Italia contro la Polonia a Danzica e l'Olanda a Bergamo e l'amichevole degli azzurri a Firenze contro la Moldova. Gattuso deve studiare l'alternativa, scegliere il sostituto di Insigne, un elemento fondamentale per la sua capacità di contribuire sempre nel modo migliore sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Contro il Genoa ha lanciato Elmas, confermando il 4-2-3-1 iniziale e il macedone si è ben comportato anche se ha interpretato il ruolo in maniera diversa rispetto al capitano azzurro.