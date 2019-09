© foto di Mattia Verdorale

"La Champions, Raiola e il futuro: vi dico tutto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de Il Mattino che questa mattina in edicola propone una lunga intervista al capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli ha risposto a tante domande e queste sono solamente alcune delle sue risposte messe in risalto: "Abbiamo un ciclo pesante di partite importanti e per arrivare bene in tutte le competizioni bisogna ruotare un po', questa è la nostra forza di quest'anno". Insigne (all'interno del quotidiano) poi prosegue: "Abbiamo fatto grandi acquisti, sono pronto a vincere con il mio Napoli. Il mio sogno in Champions? E' quello di conquistare la finale".