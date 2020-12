Il Mattino: "Insigne salva il Napoli che non sa più vincere"

Non riesce più a vincere il Napoli di Rino Gattuso che ieri sera al Diego Armando Maradona ha rischiato di soccombere contro il Torino, passato in vantaggio con un napoletano doc, Armando Izzo. Il Mattino oggi in edicola titola: "Insigne salva il Napoli che non sa più vincere". Ci ha pensato il capitano azzurro con una magia a tempo scaduto a regalare un punto agli azzurri, che staccano così la Juventus e passano il Natale in quinta posizione.