© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino pone in prima pagina della sua sezione sportiva il caso Insigne, titolando: "Tregua per il Torino". L'attaccante napoletano era turbato già alla vigilia della gara in Belgio. Nervoso nella rifinitura del giorno prima, anzi come ha ammesso lo stesso Ancelotti: «Poco brillante». Ecco perché l'allenatore del Napoli ha deciso di tenerlo fuori dai giochi riservandogli una gelida serata sulle tribune dell'impianto di Genk. Lo stesso Carlo ha fatto capire dopo Genk che ha voluto preservare Insigne per la prossima partita (già a Torino domenica pomeriggio), come a dire che il capitolo poteva ritenersi chiuso con quella tribuna. Magra consolazione per Lorenzo, perché i suoi occhi, anche dopo il pareggino in Belgio, hanno continuato a essere scuri e pieni di pensieri.