Il Mattino: "Insigne, un CT per amico"

© foto di stefano tedeschi

Il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne ritrova il sorriso in Nazionale e così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Insigne, un CT per amico". Con Sarri Insigne aveva libertà di movimento ma con Ancelotti la musica è cambiata eccome. In primis perché è cambiato il modulo e poi perché gli vengono chiesti più compiti di copertura. . E da qui il sorriso dell'era Sarri è diventato rapidamente una smorfia di sofferenza che lo stesso Insigne non perde mai l'occasione per far presente la sua insoddisfazione all'allenatore. Diversa la situazione in Nazionale dove l'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia ha restituito brio alla vena di Insigne. Si sente coccolato dal ct che pronti via gli ha consegnato la maglia numero 10 sulle spalle e in assenza di Chiellini gli ha anche dato la fascia di capitano.