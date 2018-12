© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de Il Mattino propone un'intervista a Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus tra le altre, sul tema razzismo: "Calcio indifferente al razzismo. Ancelotti ha squarciato i troppi silenzi", si legge, in riferimento alle parole dell'allenatore del Napoli che ha parlato di fermare le partite in caso di cori discriminatori: "Contro i cori giusto chiedere lo stop alle partite", chiosa Thuram.