Il Mattino: “Italia, cuore napoletano”

“Italia, cuore napoletano”. Titola così a pagina 18 il quotidiano Il Mattino analizzando i giocatori partenopei presenti nella nazionale italiana convocati dal Ct Roberto Mancini: “Il tecnico ha ridato fiducia e maglia numero 10 a Insigne, costretto ad assentarsi per problemi fisici. Nella sfida con la Finlandia per gli Europei protagonisti Immobile, Donnarumma e Izzo. Quagliarella fuori per limiti d’età. Nel gruppo c’è anche l’esterno nerazzurro D’Ambrosio”