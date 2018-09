Il Mattino: "Italia sempre in bianco"

© foto di Mocciaro

"Italia sempre in bianco" titola Il Mattino oggi in edicola: "Altra mediocre prestazione nella Nations League: Mancini cambia ma la squadra perde col Portogallo. Mai pericoloso il tridente con Zaza, Immobile e Chiesa e non bastano le sostituzioni nel secondo tempo". Le pagelle: "Zaza il più pericoloso. Delude Chiesa, male Caldara".