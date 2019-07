© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino pone in taglio alto di prima pagina la questione James Rodriguez al Napoli, titolando: "James, assalto Atletico. Il Napoli deve chiudere". In settimana il Napoli dovrà sciogliere il nodo sulla formula di ingaggio del centrocampista colombiano, altrimenti l'Atletico Madrid potrebbe superare gli azzurri, che contano sempre sull'appoggio del Real Madrid, che preferirebbe cedere il giocatore ad un club che non siano i rivali cittadini.