"Juve e Inter, il big stop". Questo il titolo a pagina 19 dell'edizione odierna de Il Mattino. I bianconeri di Sarri hanno pareggiato 1-1 in casa del Lecce ma l'Inter di Conte non ne ha approfittato non andando a sua volta oltre il 2-2 a San Siro contro il Parma.