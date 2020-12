Il Mattino: "Juve-Napoli, il 22 dicembre il ricorso. Difficile ribaltare l'ultima sentenza"

Il ricorso del Napoli contro la sentenza della Corte Sportiva in Appello che ha confermato il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione dopo la gara non giocata contro la Juventus, verrà discusso dal Collegio del Coni il prossimo mercoledì 22 dicembre alle ore 14.30. Lo ha deciso l'ex ministro degli Esteri Frattini che ora è presidente del Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico. Il club ha affiancato all'avvocato Grassani anche l'avvocato Lubrano, che avrà il compito molto difficile di far annullare la sentenza di condanna facendo rilevare la causa di forza maggiore, non rilevata in precedenza dagli altri giudizi. A riportarlo è Il Mattino.