Il Mattino: "Juve-Napoli, per Ancelotti è già una notte decisiva"

"Juve-Napoli, per Ancelotti è già una notte decisiva", si legge sulle prima pagina de Il Mattino. Una partita tra Juve e Napoli alla seconda può essere considerata una sfida scudetto? Il cammino è ancora lungo, ma all'Allianz Stadium possono arrivare indicazioni importanti.

Sarri in tribuna, la vera sfida sarà al San Paolo - Il tecnico della Juve per la prima volta sfida il Napoli ma non siederà sulla panchina della Juventus ma andrà in tribuna. Intanto l'attacco azzurro si arricchisce con Llorente.