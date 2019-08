© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino pone in prima pagina gli strascichi del primo weekend di Serie A, che ha visto le prime polemiche sugli arbitraggi, in particolar modo per il rigore assegnato a Mertens in Fiorentina-Napoli. Così il quotidiano titola: "Mai più casi Mertens. Juve-Napoli, provocazione Orsato". La scelta per l'arbitraggio di Juventus-Napoli di sabato sera potrebbe ricadere sul fischietto tanto criticato la scorsa stagione in seguito ad Inter-Juventus e la mancata espulsione di Pjanic. Outsiders Doveri ed Irrati.