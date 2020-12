Il Mattino: "Juve-Napoli si gioca. Ma il Collegio di Garanzia apre una crepa per il futuro"

"Juve-Napoli si gioca. Ma il Collegio di Garanzia apre una crepa per il futuro". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nell'edizione odierna al suo interno. Restituito il punto di penalizzazione al club azzurro e creato un problema di calendario in più visto che il 13 gennaio incombe la Coppa Italia ed il 20 la Supercoppa. Rimane viva l'ipotesi che la gara del 13 febbraio, quella di ritorno al Maradona, venga disputata allo Stadium e diventi quella di andata. La decisione inoltre apre una crepa di instabilità per il futuro perché sconfessa il protocollo della FIGC al quale avevano lavorato da mesi Gravina e i presidenti di Serie A dando così adito ai club di fermarsi quando arriverà l'altolà delle Asl in caso di positività. Adesso è evidente che quest'ultimo andrà ritoccato.