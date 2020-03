Il Mattino, Juventus: "Ronaldo torna dal Portogallo e si allena con i bianconeri"

"Ronaldo torna dal Portogallo e si allena con la Juve". Questo il titolo che Il Mattino dedica all'ex Real Madrid al suo interno, a pagina 18, quest'oggi. Il fuoriclasse - si legge - era volato a casa per stare vicino alla mamma Dolores che era stata ricoverata in ospedale. CR7: "Grazie per tutti i messaggi, attualmente è stabile ed in ripresa".