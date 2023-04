Il Mattino: "Kvaratskhelia, il Napoli ascolterà le offerte ma dirà a tutti 'no grazie'"

"Kvaratskhelia, il Napoli ascolterà le offerte ma dirà a tutti 'no grazie'" scrive Il Mattino. Spazio al futuro di Kvara, tra i protagonisti assoluti dello Scudetto del Napoli. In questi giorni è stato in visita da De Laurentiis il suo agente. Non sembrano esserci dubbi sul futuro: "Il Napoli ascolterà le offerte che arriveranno per farsi una idea della sua valutazione ma dirà a tutti 'no grazie'". Il georgiano sarà uno dei perni del nuovo Napoli, potrebbero partire solo Osimhen o Kim (quest'ultimo perché ha una clausola) e poi in autunno si inizierà a parlare del discorso rinnovo.