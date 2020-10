Il Mattino: "L'articolo 55 contro lo 0-3 a tavolino"

"L'articolo 55 contro lo 0-3 a tavolino", si legge sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. Il Napoli attende il verdetto del giudice sportivo. La decisione ci sarà domani e la speranza del club azzurro, fondata sulle memorie difensive basate sulla causa di forza maggiore per non aver potuto raggiungere Torino dopo il provvedimento dell'Asl dell'isolamento per il gruppo azzurro in seguito alle positività al Covid 19 di Zielinski e Elmas e del collaboratore Costi, è che verrà stabilita la ripetizione della partita con la Juve. Il Napoli nella sua memoria difensiva si è appellato all'articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc) che riguarda la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore: "Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore".