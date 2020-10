Il Mattino: "L'Asl ferma il Napoli, scontro con la Juve. Campionato a rischio"

L'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla vicenda tra Napoli e Juventus, che ha praticamente monopolizzato i quotidiani: "L'Asl ferma il Napoli, scontro con la Juve. Campionato a rischio", si legge in taglio basso. Gli azzurri non sono partiti per Torino, mentre i bianconeri hanno deciso che saranno regolarmente in campo. Situazione complicata, le prossime ore saranno decisive.