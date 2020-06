Il Mattino, l'Atalanta per la città: "Bergamo e i gol della vita nuova"

"Bergamo e i gol della vita nuova". Questo il titolo in prima pagina su Il Mattino in riferimento alla vittoria dell'Atalanta per la città di Bergamo colpita duramente dal Coronavirus: "È un corpo che si scioglie, esce dall'affanno, ritrovando gestualità. Il sole che batte sul campo di pallone non cancella l'immagine dei camion che portarono le bare, ma la riscalda. Quella colonna di veicoli militari riassume la perdita, tanto che il vuoto sugli spalti dello Gewiss Stadium ricorda tutti quelli che si sono assentati, a Bergamo e provincia, il posto italiano più colpito dalla pandemia".