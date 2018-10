Il Mattino: "L'Europa del calcio s'inchina al Napoli di re Ancelotti"

"L'Europa del calcio s'inchina al Napoli di re Ancelotti". Taglio basso della prima pagina de Il Mattino che torna sulla bella prestazione degli azzurri in casa del PSG. Il quotidiano partenopeo evidenzia come L'Equipe e Canal+ mettano in risalto la gara giocata dagli azzurri: "Dopo la lezione al Liverpool di Klopp, Re carlo ne ha data un'altra al PSG di Tuchel".