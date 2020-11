Il Mattino: "L'Italia batte la Polonia! Insigne illumina!

vedi letture

E' un'Italia che ha vinto e convinto quella che si è vista in campo ieri sera a Reggio Emilia contro la Polonia, e che si è imposta per 2 a 0 con le reti di Jorginho e Berardi. Così stamane Il Mattino titola: "L'Italia batte la Polonia! Insigne illumina!". E proprio il numero 10 azzurro è stato tra i protagonisti della serata, con tante giocate di livello ed il preciso assist per la rete di Berardi che ha chiuso la gara. Una gara di spessore per il trequartista del Napoli, capace di guidare le azioni offensive degli azzurri.