"L'urlo di Gattuso: "Senza cattiveria non si vince". Titola così in taglio laterale in prima pagina Il Mattino con le parole del tecnico del Napoli nella conferenza stampa per partita tra Napoli e Fiorentina: "Gattuso vuole i tre punti. E per il match al San Paolo contro la Fiorentina non usa mezzi termini: "In casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo. La cattiveria p una componente importante ma può portarti anche a delle sciocchezze : per me è non mollare, annusare sempre il pericolo".