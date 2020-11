Il Mattino: "La carica di Gattuso nel giorno del Rijeka: 'Noi sulla strada giusta'"

"La carica di Gattuso nel giorno del Rijeka: 'Noi sulla strada giusta'" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. Rino Gattuso nella conferenza stampa di vigilia del match col Rijeka ringhia più forte: "Non dobbiamo capire che Napoli siamo. Non sono d'accordo con quello che state dicendo ultimamente. Con l'Az abbiamo perso ma abbiamo comandato la gara. Col Sassuolo non so che gara abbia visto, abbiamo creato sette palle gol e concesso niente al Sassuolo. Non dobbiamo dimostrare nulla, giocare il nostro calcio magari con qualche situazione diversa. Siamo sulla giusta strada" le sue parole.