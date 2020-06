Il Mattino: "La Federcalcio stoppa la Lega: 'No al blocco delle retrocessioni'"

"La Federcalcio stoppa la Lega: 'No al blocco delle retrocessioni'". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Nelle giornate passate 16 club hanno votato per il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato. Proposta per verrà respinta nel consiglio federale in programma domani.

Follia a Roma - Manifestazione ieri degli Ultrà e dell'estrema destra contro il Governo che è sfociata in gravi scontri con la polizia e violenze. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "Cori fascisti e ultrà, la guerriglia di Roma".

Balotelli lascia il Brescia - Si chiuderà qui l'avventura di Mario Balotelli al Brescia. L'attaccante, che l'estate scorsa era ritornato nella sua città, verrà licenziato. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Licenziato Balotelli, il bad boy del calcio".