Il Mattino: "La FIGC al governo: no alla quarantena per tutti e ai ritiri di gruppo"

"La Figc al governo: no alla quarantena per tutti e ai ritiri di gruppo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola stamani in riferimento alle proposte di protocollo della Figc: "Giornata chiave quella di ieri per la serie A: in pomeriggio le richieste sulle modifiche al protocollo del presidente della Figc Gravina e in serata le risposte del ministro allo Sport Spadafora. Cancellare i ritiri di gruppo per il via agli allenamenti collettivi da lunedì, la prima richiesta di Gravina nelle sue parole a Rai 2".