Il Mattino: "La forza del turnover". Le big di A a confronto

Analisi sulle big della Serie A sulle colonne de Il Mattino. "La forza del turnover" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo per parlare di come le grandi della massima serie, in particolare Juventus, Napoli e Inter, si affidino alle rotazioni per reggere i molteplici impegni stagionali. "Con Ancelotti - si legge in chiave Napoli - non esistono più titolari fissi: tredici formazioni diverse in altrettante partite".