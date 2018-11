Il Mattino: "La grande notte del PSG. 'Il San Paolo uomo in più'"

© foto di Ospite

Notte di Champions League per il Napoli. Questa sera al San Paolo arriva il PSG e Il Mattino sulla propria prima pagina titola: "La grande notte del PSG. 'Il San Paolo uomo in più'". Un match, quello contro la formazione di Tuchel che oltre alla qualificazione al turno successivo di Champions potrebbe relagare alla formazione di Carlo Ancelotti anche qualche chance in più di rivedere il prossimo anno in azzurro Edinson Cavani.