Il Mattino: "La Juve fa scuola ma Tommasi avvisa: "Forse torneo finito"

"La Juve fa scuola ma Tommasi avvisa: "Forse torneo finito". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino che il quotidiano dedica alla probabile sospensione del campionato: "La posizione del presidente Assocalciatori dopo l'iniziativa dei tagli targati Juventus. Spadafora: "Il calcio non è solo la A". Dal Pino: "Non è l'ora per la demagogia".