Il Mattino: "La notte nera di Ronaldo. Espulso e in lacrime"

© foto di Lazzerini

Si parla di Juventus anche sulla prima pagina de Il Mattino. Non tanto per il 2-0 con il quale la formazione di Massimiliano Allegri ha regolato il Valencia, nel match di esordio della nuova stagione di Champions League, bensì per l'espulsione comminata dal tedesco Brych a Cristiano Ronaldo nel primo tempo. "La notte nera di Ronaldo. Espulso e in lacrime" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo.