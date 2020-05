Il Mattino: "La palla passa alla Merkel"

"La palla passa alla Merkel", titola Il Mattino nella sua sezione sportiva. Il governo prende tempo per capire domani cosa deciderà di fare la cancelliera tedesca Angela Merkel della Bundesliga. Sembrava fatta per la ripresa in Germania ma ieri sono spuntati 10 positivi (su 1724 tamponi eseguiti) e la questione torna di nuovo in bilico. In Italia anche all'interno del governo è evidente che c'è uno scontro in atto: la scelta del ministro Lamorgese di dare l'ok agli allenamenti individuali è stata considerata, dopo quella dei governatori, come una intromissione che ha indispettito e non poco il ministro allo sport Spadafora che spinge per avere subito uno stop al campionato. Ma domani il premier Conte dovrebbe prendere altro tempo. La scelta della Germania influenzerà le scelte anche degli altri maggiori campionati europei.