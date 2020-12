Il Mattino: "La prima al 'Maradona' per il Napoli che sogna di conquistare l'Europa"

"La prima al 'Maradona' per il Napoli che sogna di conquistare l'Europa". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino: azzurri in campo questa sera contro la Real Sociedad, in quella che sarà la prima partita disputata nello stadio ufficialmente intitolato a Maradona. Con i baschi basta un punto per accedere ai sedicesimi di Europa League.