Il Mattino: "La rabbia di Gattuso: tutti in ritiro. Il giallo del contratto"

A Gattuso non è andato giù l'approccio della partita contro la Lazio, troppo tenero, poco aggressivo: un atteggiamento sbagliato che non vuole rivedere mai più, a cominciare dalla sfida di domani con il Torino. "La rabbia di Gattuso: tutti in ritiro. Il giallo del contratto" scrive Il Mattino oggi in edicola. Nodo rinnovo: cavilli sui diritti di immagine, ecco perché il tecnico non ha ancora firmato.