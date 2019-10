© foto di stefano tedeschi

Spazio anche alla Juventus sull'edizione odierna de Il Mattino, che titola: "La rinascita di Higuain. Gol e gioco per Sarri". Certi amori non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano. E quello tra Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain è una storia d'amore a regola d'arte. Si sono amati a Napoli, si sono separati - tra frecciatine e mani tese - ai tempi della scelta del Pipita di accasarsi alla Juventus e si sono ritrovati, prima a Londra e poi proprio in bianconero. Una "storia di un grande amore", come piace dire ai tifosi bianconeri.