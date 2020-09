Il Mattino: "La Roma frena su Under. Il Napoli torna su Boga"

"La Roma frena su Under. Il Napoli torna su Boga", si legge nella sezione sportiva de Il Mattino. L'infortunio di Nicolò Zaniolo con la Nazionale rischia di complicare anche i piani di mercato del Napoli. Questo perché la Roma, che fino a due giorni fa era pronta a cedere il turco Under agli azzurri, ha fatto una piccola retromarcia. Fonseca, infatti, non ha chiesto di tornare sul mercato per acquistare il sostituto di Zaniolo ma di aspettare per valutare se gli uomini in rosa sono sufficienti per sopperire all'assenza della stellina italiana. Se dovesse saltare definitivamente Under, il Napoli proverebbe un nuovo rialzo per Boga. L'attaccante del Sassuolo piace molto a Gattuso che lo vorrebbe a disposizione da far alternare con Politano per la fascia destra.