Il Mattino: "La rottura tra Ancelotti e la squadra"

"La rottura tra Ancelotti e la squadra". Così titola in prima pagina in taglio laterale l'edizione odierna de Il Mattino sui partenopei. Come scrive il quotidiano, infatti, è rottura tra il mister ex Bayern Monaco Carlo Ancelotti e la squadra. Il caos tattico e il ruolo del figlio all'interno dello staff tecnico sono le cause principali di questa rottura.