Il Mattino: "La Serie A ha paura di collassare. Molti club in ritardo con gli stipendi"

"La Serie A ha paura di collassare. Molti club in ritardo con gli stipendi", titola stamane Il Mattino. Gli stadi chiusi sono l'ultima botta: quei mille posti, anche se pochi, servivano a dare ossigeno con gli sponsor. "Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia", sottolinea il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, che prosegue: "Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure messe in atto". Molti club sono già in ritardo con i pagamenti degli stipendi dei calciatori, e la situazione rischia di aggravarsi. Ora i presidenti di Serie A sono pronti ad invocare un tavolo con l'Assocalciatori per discutere i tagli sugli stipendi.