Il Mattino: "Lega di A, il piano per ripartire"

"Lega di A, il piano per ripartire", titola Il Mattino oggi in edicola nelle sue pagine sportive. Si terrà oggi l'assemblea dei club di A: se, come pare, le società chiederanno all'Aic di sospendere il pagamento dello stipendio di marzo, allora i giocatori potrebbero ritenersi teoricamente liberi in queste settimane di spostarsi dove più si sentono al sicuro. Ovviamente, nessuno lo farà. Anche per un semplice motivo: ovunque vadano, sono attesi da una quarantena. La stessa che dovrebbero fare al ritorno in Italia, alla luce dei decreti attuali. Oggi si discuterà di nuove date, di stipendi e dei danni causati dal virus: a fine giornata si saprà di più di cosa ne sarà del calcio.