© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino al suo interno, a pagina 19, dedica questa mattina uno spazio al Napoli con le parole del nuovo arrivo Fernando Llorente: "Non molleremo mai". L'ex giocatore della Juventus potrebbe giocare domani contro il Brescia: "Crediamo nello scudetto, ma ora stop alle sconfitte. Non sono uno che si butta in area, ma ero stato strattonato nell'area del Cagliari: un rigore netto".