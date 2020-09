Il Mattino: "Lo scacco matto della Juve"

vedi letture

"Lo scacco matto della Juve". Titola così Il Mattino a pagina 21 sulla questione legata agli affari Dzeko-Milik: "Scacco matto. Almeno così sembra. La Juventus ha lasciato la Roma e il Napoli con il cerino in mano: ha scelto Morata come regalo in attacco ad Andrea Pirlo e ha fatto saltare tutto ovvero il trasferimento di Dzeko in bianconero e il passaggio di Milik in giallorosso. In poche ore il ds Paratici ha definito il prestito oneroso da 10 milioni con riscatto fissato a 35 milioni con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata".