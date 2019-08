Il Mattino: "Lo schiaffo"

© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino dedicato all'assegnazione arbitrale di Juventus-Napoli: "Lo schiaffo". Il big match è stato affidato ad Orsato, l'arbitro che non diede il secondo giallo a Pjanic in un Inter-Juventus della scorsa stagione. Per il quotidiano è una "scelta imbarazzante che non dà serenità". Alla vigilia della sfida già si alza la temperatura, con polemiche e provocazioni.