Il Mattino: "Lo schifo dei cori razzisti dopo la sfida di Ancelotti"

"Lo schifo dei cori razzisti dopo la sfida di Ancelotti", scrive Il Mattino in prima pagina. Alla richiesta di Ancelotti di ripulire il calcio adottando misure forti in caso di cori ostili, anzi razzisti, come la sospensione partite, gli ultrà gemellati di Udinese e Roma hanno risposto unendosi nel coro "Vesuvio lavali col fuoco" al sesto minuto del primo tempo della partita giocata ieri pomeriggio in Friuli.