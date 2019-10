Il Mattino, lo sfogo di Milik: "Troppo turnover. Crea confusione"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola in taglio alto di prima pagina con lo sfogo di Arkadiusz Milik: "Troppo turnover. Crea confusione". Che Milik fosse deluso per l'inizio di stagione è cosa risaputa. Giustamente percepita, mai però ascoltata direttamente. Si è confessato ieri dal ritiro della nazionale polacca e le sue parole sono un macigno pesante che però giustificano il difficile equilibrio che Ancelotti prova a mantenere nel suo spogliatoio. "Gioco poco e non ho fiducia in me stesso. A Napoli c'è molto turnover, è la politica di Ancelotti. È sempre difficile indovinare se partirai titolare o meno: non ha senso cercare scuse o accampare alibi, bisogna soltanto conquistarsi il posto ogni settimana. Però con tanto turnover si può andare in confusione".