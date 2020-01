L'edizione odierna de Il Mattino, nelle sue pagine interne, titola: "Lobotka, il play tuttofare per il Napoli". Seppur lontano dagli standard dell'era sarriana, il Napoli ha il possesso palla più alto della Serie A: 57% medio a gara, 31 minuti e 49 secondi a gara con il pallone tra i piedi. La Juventus di Sarri segue con la stessa percentuale e con qualche secondo di possesso in meno: 31 minuti e 21 secondi, nonostante la presenza di un metronomo come Pjanic, di un'alternativa come Bentancur: giocatori, al momento, non presenti come caratteristiche nella rosa del Napoli. Insomma, per Gattuso, Lobotka non sarebbe utile a fare più possesso palla: se non serve al possesso in sé, Lobotka potrebbe esser utile alla velocità dello stesso.